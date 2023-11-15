Ogün Samast kimdir, kaç yaşında? Hrant Dink'in katili Ogün Samast ne zaman hapse girmişti?

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast, Şubat ayında geldiği Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden iyi hali göz önünde bulundurularak şartlı tahliye edildi. Ogün Samast tahliye edildikten sonra Samast'ın kim olduğuna dair aramalar da hız kazandı. İşte Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir aramasının yanıtları.

Ogün Samast kimdir, kaç yaşında? Hrant Dink'in katili Ogün Samast ne zaman hapse girmişti?

Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu.

AGOS Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi. Bu gelişmenin ardından Ogün Samast'ın kim olduğu merak konusu oldu.

OGÜN SAMAST KİMDİR?

Ogün Samast 28 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

19 Ocak 2007 tarihinde, İstanbul'un Osmanbey semtinde Halaskargazi Caddesi üzerindeki Agos gazetesi binası önünde gazeteci Hrant Dink'i Yasin Hayal'in azmettirmesiyle öldüren kişi olarak kamuoyu tarafından tanındı.

Aslen Trabzonlu olan Samast, ortaokul mezunu.

Samast, suç işlerken 17 yaşında olması sebebiyle çocuk mahkemesinde yargılandı.

OGÜN SAMAST NE ZAMAN HAPSE GİRDİ?

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı.

24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi.

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi.

Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50’de tahliye edildi.

Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

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