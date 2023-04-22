Oğuz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Oğuz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Oğuz ne demek? Oğuz isminin anlamı nedir?

OĞUZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Oğuz ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

-Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.

-Temiz kalpli dost, iyi arkadaş.

-Kır adamı, köylü.

-Saf, deneyimsiz kimse.

-Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.

OĞUZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Oğuz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Oğuz adını koymak caizdir.

OĞUZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Oğuz ismindekiler çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir.

Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar.

Oğuz isimli kişiler başkalarını rahat ettirmek için çaba sarf eder, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.