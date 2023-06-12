Okan Bayülgen 'Son Mohikan' imajı ile olay oldu

Ünlü şovmen Okan Bayülgen. önceki gün İstanbul'da konser veren Johnny Depp ve Hollywood Vampires konserini izlemek için geldiği Life Park İstan'bul'da görenleri şaşkınlığa uğrattı. Mohikan Kızılderilileri gibi saçlarını kazıtan Bayülgen, gazetecilere ''Arkadaşlar panik yapmayın. Evet benim yanlış görmediniz'' dedi

Okan Bayülgen 'Son Mohikan' imajı ile olay oldu

Editör: Özlem KIRAL

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires, geçtiğimiz akşam Hollywood Vampires Live Tour kapsamında, Life Park İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza attı.

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"EVET BENİM, YANLIŞ GÖRMEDİNİZ"

Johnny Depp'i izlemek için sevgilisi Selin Atasoy ile konser alanına gelen ünlü şovmen Okan Bayülgen, görenleri şaşırttı. Yeni bir imaja bürünen Bayülgen flaşlar patlayınca, "Arkadaşlar panik yapmayın. Evet benim yanlış görmediniz" diyerek hızlı adımlarla konser alanına girmek için büyük çaba harcadı.

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Ünlü şovmen yeni imajı ile görenleri şaşkınlığa düşürdü. Mohikan Kızılderilileri başının sadece orta kısmında saç bırakarak kafasını kazıtan Bayülgen, yeni bir saç modasının da öncülüğünü yapacağa benziyor.

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