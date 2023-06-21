Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı

Okan Bayülgen, Johnny Depp'in İstanbul'daki konserinde saç stiliyle görenleri şaşkına çevirmişti. Bayülgen saçıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin basın mensuplarına sitem etti.

Okan Bayülgen'in Mohikan tarzının sebebi ortaya çıktı

Mohikan tarzı kestirdiği saçlarıyla geçtiğimiz hafta Johnny Depp'in solist olduğu Hollywood Vampires'ın İstanbul'da verdiği konserde objektiflere yansıyan Okan Bayülgen önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

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Yeni stiliyle oldukça şaşırtan ancak bu kez kazıttığı saçlarını gizlemek için şapka takan oyuncu, hızlı adımlarla yürüdükten sonra yakınlardaki bir kuruyemişçiye girdi.

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Bayülgen, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yapmayın yav böyle sokakta olmuyor. Biz eski arkadaşız sizinle" diye sitem etti.

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Bayülgen, "Tarz yaratmak istemedim, oyunla ilgili bir durum bu Biliyorsunuz yazıp, yönettiğim ve oynadığım 'Richard' oyunum var. Bir de yeni sezonda 'Drakula' projesi var yeni. Ben de Drakula'yı oynayacağım. İyi bir kadrosu olacak herhalde. Tiyatro işleri için koşturuyorum arkadaşlar" şeklinde konuştu.

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