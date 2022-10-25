Televizyonun efsanesi geri döndü. Okan Bayülgen TV100 ekranlarında Uykusuzlar Kulübü geri döndü. İşte Uykusuzlar Kulübü'nün ilk konukları

Uzun yıllar boyunca yaptığı talk show tarzındaki programlarla adından söz ettiren Okan Bayülgen, artık tv100'de.

Bu akşam 23.00'te tv100'de canlı yayınla ekrana gelecek olan Uykusuzlar Kulübü'nün ilk konukları oyuncu Nurgül Yeşilçay, Youtuber Oğuzhan Uğur, oyuncu ve şarkıcı Şahin Kendirci, opera sanatçısı Murat Karahan, İstanbul'daki tek iki Michelin Yıldızlı restoranı olan Şef Fatih Tutak olacak.

