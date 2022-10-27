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  • Okan Bayülgen Seda Sayan'ı ti'ye aldı. Google’da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkân yok

Okan Bayülgen Seda Sayan'ı ti'ye aldı. Google’da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkân yok

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, tv100'de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programında Seda Sayan'la ilgili estetik yorumlarıyla dikkat çekti. Bayülgen, Sayan'ı tiye alarak, "Google’da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkân yok" dedi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:31
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Okan Bayülgen: Google’da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkân yok!

Okan Bayülgen Seda Sayan'ı ti'ye aldı. Google’da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkân yok
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Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Uykusuzla Kulübü programıyla yeni sezonla birlikte tv100 ekranına geri döndü. Programın salı akşamı yayınlanan bölümünde Seda Sayan'ın düğününden görüntüleri Uykusuzlar Kulübü'nün 'Sosyal Medya' bölümünde masaya yatıran Bayülgen, ünlü şarkıcıyı ti’ye aldı.

 

 

 

Geçirdiği estetik operasyonlarla sürekli gündeme Seda Sayan için "Google’da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkân yok" diyen Okan Bayülgen, stüdyoda kahkaha tufanı estirdi.

Okan Bayülgen, Seda Sayan'ın evlendikten sonra programında yaptığı evlilik kutlamasıyla da dalga geçti.
 

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