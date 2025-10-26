Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray geriye düştüğü maçta, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluş Bein Sport'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Göztepe ligin en dinamik takımlarından biri. Göztepe maçları biraz zor geçiyor. 11'e 11'de bunu daha net gördük. Çok fazla uzun top, ikinci top, geçiş hücumu... Uzun taç atıyorlar. Duran topları, kaleci atışları uzun" dedi.

"KIRMIZI KARTTAN SONRA BAŞKA BİR MAÇ OLDU"

"İkinci topu oynuyorlar. Önde rakip kaleye çabuk gidiyorlar. Maça önde baskıyla başladılar, bunu bekliyorduk" diyen Buruk, "Efkan'ı da araya baskıya götürdüler. 1-0 geriye düştük. Devamında 1-1'i yakaladık. Oyuna daha net girdik. Rakibin 10 kişi kalması sonrası başka bir maç oldu. 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadılar, bunu da iyi oynuyorlar. Berabere kaldılar" ifadelerini kullandı.

"KALECİNİN ÖNEMLİ KURTARIŞLARI VARDI"

Göztepe kalecisi Lis'in kurtarışlarına dikkat çeken Buruk, "Kalecinin önemli kurtarışları vardı. Önemli bir takımı yendik. Bu sezon 3 gol yemişlerdi. Önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti bizle beraber olmayan Torreira ve babasına armağan ediyoruz. Babası bize hep uğurlu geliyor buraya geldiğinde" diye konuştu.

Kırmızı kartın ardından değişiklikler yaptıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Rakip 10 kişi kalınca özellikle Jakobs'u daha yüksekte kullandık. Icardi'yi de forvet yaptık. Sara'yı da orta sahanın önüne attık. Yunus'u kanata aldık. Mauro ile birlikte daha çok üretmeye başladık. Üçlü savunma oynayan takımlara karşı ikili forvet daha kolay oluyor. Rakip 10 kişi kalınca daha kolay oldu. Düşündüğümüz, uygulayacağımız şeylerden biri bu. Maç maç, rakibe göre yapıyoruz bunu" dedi.

"100. GALİBİYETTE EN BÜYÜK PAY OYUNCULARIMIZIN"

Galatasaray'da 100. galibiyetine ulaşmasına da değinen Buruk, şunları söyledi:

"120 maçta 100 galibiyet oldu. Ben tabii ki teknik adam olarak başındayım ama aslolan Galatasaray. Bu Galatasaray'ın başarısı. Futbolcularla beraber önemli emek veriyoruz ama hayatımızda bizi hep destekleyen taraftarımız var. 100. galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onlarla başarıyoruz. Başkanımız, yönetimimiz istediğimiz bir kadro kurdu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Daha nice 100 galibiyetler diyelim. Avrupa'da da iyi yoldayız. Çok odaklandık. En büyük pay oyuncularımızın. Benim 3.5 senem oldu. Başından beri olan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"ÜZÜLMELER, KIRILMALAR OLUYOR"

"Bu sene çok değişiklik yapmadık. Çok net emin olduğumuz oyuncuları aldık. Adaptasyon dönemlerini tamamlamaya başladık. Yükselen pozitif enerjiyi görüyoruz. En başta bunu yakalayamıyorsunuz ama günler geçtikçe, maçlar oynadıkça adaptasyon oluşuyor. Onlardan çok mutluyum. İyi bir ekip.

Oynayan oynamayan üzülmeler, kırılmalar oluyor. Her teknik adam için zorluk. Hizmet ettiğimiz bir kurum var. Galatasaray'ın başarısı için her oyuncunun başlamayı, girmeyi, hiç oynamamayı kabul etmesi gerekiyor. Bu işimiz. Duygularımız var ama profesyonel bir hayat var. Bunu kabul etmek gerekiyor."

"KAZANDIKÇA BİRLİKTELİK ARTIYOR"

"Çok maç oynuyoruz. Tüm oyuncularıma şans vermek istiyorum. Bugün şans veremediklerim oldu, üzgünler. Uzun süre sonra Arda ve Ahmed oyuna girdi. Onları pozitif, oyuna giremeyenleri üzgün görüyorsunuz. Oyuncularıma, takım kaptanlarım da önemli... İçerideki birlikteliği tutuyorlar. Kazandıkça birliktelik artıyor."

OSIMHEN: ZOR BİR MAÇTI

Victor Osimhen ise "Takımı ve taraftarı tebrik etmek istiyorum. 3-4 gün önce Şampiyonlar Ligi maçımız vardı çok zor bir maçtı oradan kalan bir yorgunluğumuz vardı. Fakat mentalitenin yüzde 100'ünü vermek gerekiyordu. Biz de bunu başardık bu maçta. Göztepe saygıdeğer bir takım. Onlar da bir kişi eksik olduğunda bunu değerlendirmek gerekiyordu. Takımın performansından çok mutluyum" dedi.

ICARDI: ELEŞTİRİLERİ GÖRÜYORUM AMA İŞİME ODAKLANDIM

Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Mauro Icardi de "Takımımızın amacı kazanmaya devam etmek. Geri düştük ama kazanmayı, 3 puan almayı bildik. Çok mutluyum. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Henüz fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli" ifadelerini kullandı.

Eleştirilere yanıt veren Icardi, "Eleştirileri görüyorum ama işime odaklanıyorum. Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ancak, en önemlisi takımın kazanmasının olduğunun bilincindeyim. Dün Lucas Torreira ile konuştum. Babasının iyi olduğunu söyledi. Attığım gol ve galibiyet ona armağan olsun" diye konuştu.