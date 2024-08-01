Okan Buruk Ispartaspor'a söz verdi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk, TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor'un başına geçti.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına, sarı-kırmızılı kulübün altyapı sorumlusu Orhan Atik de katıldı.

Isparta 32 Spor'un, Galatasaray altyapısından oyuncu desteği alacağı belirtildi.

Okan Buruk'un altyapıdaki futbolcuların süre alması için Ispartaspor'da forma giymelerine onay verdiği belirtildi.

Fuat Buruk, 2014-2015 sezonunda Galatasaray ile üç kupa kazanan Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcı antrenörü olarak görev yapmıştı.

Uzun yıllar boyunca Hamzaoğlu ile birlikte çalışan Buruk, İstanbulspor, Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Eyüpspor, Denizlispor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor gibi birçok takımda görev aldı.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, temmuz ayında bir lansman tanıtımı yapılacağını ve transfer çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

Özdemir, Galatasaray altyapısından da oyuncu desteği alacaklarını ifade etti.

İstanbul'daki toplantıda, Galatasaray Altyapı Sorumlusu Orhan Atik'in yanı sıra Asbaşkan Nuri Top, Store Sorumlularından Akif Eryiğit ve Tesis Sorumlusu Osman Akkoç da hazır bulundu.