Okan Buruk Konyaspor maçı öncesi kılıcını çekti! 3 isme kulübeyi gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ağır mağlubiyetle başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gidecek. Okan Buruk'un Süper Lig'de 22 Eylül Pazartesi günü konuk edecekleri Konyaspor maçında ilk 11'de 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Frankfurt maçında beklentilerin altında kalan 3 futbolcu zorlu müsabakada yedek soyunacak.

OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE BÜYÜK REVİZYON

Sarı-kırmızılılarda bu 3 futbolcunun başında Leroy Sane geliyor. Frankfurt maçını isabetli şut atamadan tamamlayan Sane, eleştirilerin hedefi olmuştu. Okan Buruk'un Konyaspor maçında Leroy Sane'yi yedek soyunduracağı ve sağ kanatta Barış Alper'e şans vereceği ifade edildi. Buruk forvette ise formayı Icardi'ye verecek.

Okan Buruk'un kesik atacağı diğer ismin Roland Sallai olacak. Abdülkerim Bardakcı'yı yeniden 11'e dahil edecek olan Buruk, Singo'yu sağ beke çekip Sallai'yi hamle oyuncusu olarak kullanacak.



Tecrübeli teknik adamın, yedek soyunduracağı diğer futbolcu ise Eren Elmalı olacak. Okan Buruk, sol bekte Jakobs'a görev verecek.

