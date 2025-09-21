Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Eyüpspor ve Eintracht Frankfurt maçlarını kaçıran Victor Osimhen'in yarın (pazartesi) oynanacak olan Konyaspor mücadelesinde forması giymesi bekleniyordu. Ancak Nijeryalı yıldız için sarı-kırmızılılara bir kötü haber daha geldi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Konyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor. Nijerya Milli Takımı'nda oynanan maçta sakatlanan Osimhen'in ağrılarının devam ettiği iöne sürüldü.

Konyaspor maçında, ileri uçta riske edilmesi düşünülmeyen Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz'ın sahada olmasına kesin gözüyle bakılyor.

Büyük bir aksilik olmaması durumunda Konyaspor maçının ardından Liverpool ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçında Victor Osimhen'in formasına kavuşması bekleniyor.

