Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Konyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor. Nijerya Milli Takımı'nda oynanan maçta sakatlanan Osimhen'in ağrılarının devam ettiği iöne sürüldü.

Konyaspor maçında, ileri uçta riske edilmesi düşünülmeyen Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz'ın sahada olmasına kesin gözüyle bakılyor.

Tüm dünya Leroy Sane'yi konuşuyor! Bu kadarına da pes artık: Öyle bir şey yaptı ki...

Mauro Icardi için olay iddia! Galatasaray taraftarları deliye döndü

Büyük bir aksilik olmaması durumunda Konyaspor maçının ardından Liverpool ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçında Victor Osimhen'in formasına kavuşması bekleniyor.

CANLI|Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Ali Koç ve Sadettin Saran kozlarını paylaşıyor

Ali Koç için akıllara zarar iddia! Fenerbahçe'de seçimin seyrini bile değiştirecek

Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım fırtınası! İstemediği maddeler veto edildi