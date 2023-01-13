Okan Buruk'tan tarihe geçtiği maçtan sonra transfer açıklaması

Galatasaray, Hatayspor'u 4-0 yenerek ligde üst üste 8. galibiyetini alırken teknik direktör Okan Buruk, bunu gerçekleştiren 4. teknik direktör olarak tarihe geçti.

Sarı kırmızılı takımda daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann 8'de 8 yapmıştı.

Buruk maçtan sonra da şunları söyledi:

- Moral olarak yükseğiz. Herkes sahaya girdiğinde bu iştahını gösterdi, kendi sahamızda olduğumuz için daha da önem kazandı.

- Erken goller konusuna rekor kırmış olabiliriz. Bu iştah bize golleri getirdi, çok değerliydi.

- Rakibimize ilk yarıda 2 tane net pozisyon verdik, ikinci yarıda da çok fazla pozisyon ve şut şansı verdik. Defansif olarak çok hata yaptık. Bunları da söylemek lazım. Biz attık, onlar atamadı. Biz de daha fazla gol atabilirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz.

- Fenerbahçe maçı sonrası performansımız merak ediliyordu. Müthiş bir ilk yarı oynadık. Bu da ne kadar konsantre olduğumuzu gösteriyor.

- 8 maçlık seri yakaladık. Ligin sonuna kadar durmak yok. Aynı ciddiyet ve istekle devam etmek zorundayız. Çok zor bir lig, çok kaliteli takımlar var. Ligteki birçok takım bu oyunu doğru bir şekilde oynuyor.

- İlk yarıyı tamamladık, artık ikinci yarıya zor bir Antalyaspor maçıyla başlayacağız. Aynı ciddiyetle devam etmek istiyoruz.

- Kadromuza takviye yapmak istiyoruz. Sol bek konusunda görüşmeler sürüyor. Uğur da bunlardan biri.

- En büyük transfer bizim için kendi içimizdeki oyuncuları oynatmak.

- Mata bugün ikinci kez 11'de başladı. Çok önemli işler yaptı. Öncelikle o süre alamayanlara süre vermek istiyorum.

- Ama tabii transferle de kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Onlara destek olacak, ikinci yarıda bize katkı sağlayacak oyuncular da alabiliriz.