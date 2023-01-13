Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray iddiası

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın farklı kazandığı Hatayspor maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Dilmen, TV8,5'taki programda şunları söyledi:

- Hatayspor açık oynadığı için farklı yenildi. Fenerbahçe maçında da böyle yaptı.

- Şimdi artık maç bitti. Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçti.

- Galatasaray ikili averajda da öne geçti.

- Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor artık final maçlarına çıkacak.

- Galatasaray psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.