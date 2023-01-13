Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray iddiası

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın farklı kazandığı Hatayspor maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Dilmen, TV8,5'taki programda şunları söyledi:
- Hatayspor açık oynadığı için farklı yenildi. Fenerbahçe maçında da böyle yaptı.
- Şimdi artık maç bitti. Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçti.
- Galatasaray ikili averajda da öne geçti.
- Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor artık final maçlarına çıkacak.
- Galatasaray psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.
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