Okan Buruk yeni hedefini belirledi

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk yeni hedefini belirledi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan, Kopenhag maçı sonrası iddialı sözler.

Galatasaray; Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenildi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Grubu 3. sırada tamamlayan Sarı-Kırmızılı ekip Avrupa Ligi Play-Off Turu'na kaldı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iddialı açıklamalar yaptı.

Sözlerine Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi dün Türkiye'de gerçekleşen saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Ülke futbolu için dönüm noktası olmasını diliyorum. İnşallah adımlar atılır. Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun."

"Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz."

"Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak. Orada finale kadar gidebilmek. Zor bir maçtı. Yüzde yüz hazır olmayan oyuncular vardı. Böyle zorlu bir maçtan kazanarak çıkmak istiyorduk ama kazanamadığımız için üzgünüz ama yol devam ediyor. Ligde iyi durumdayız. Avrupa'da da tekrar kupa kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum."

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