Okan Buruk zor kurtuldu. Polisler hızına yetişemedi

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti.

Bu sonuç ile birlikte 102 puana ulaşan sarı-kırmızılılar Süper Lig’deki 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY LİSESİ'NE GİTTİLER

Florya’da yapılan şampiyonluk kutlamalarının ardından sarı-kırmızılılar gelenek olduğu üzere Galatasaray Lisesi’ne gitti.

Sarı-kırmızılılar stattaki şampiyonluk kutlamaları öncesinde burada öğrenciler ile bir araya geldi.

POLİSLER BİLE YAKALAYAMADI

Galatasaray kafilesi buradan stada gitmek için ayrılacağı sırada ilginç bir olay yaşandı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kalabalığın arasında kalan teknik direktör Okan Buruk kendisini bekleyen otobüse giderken zor anlar yaşadı.

Kalabalığı yardıktan sonra koşar adım otobüse ilerleyen Okan Buruk’u polisler bile yakalayamadı.

KUTLAMALAR GECİKTİ

Okan Buruk'un güç bela gelmesinden sonra harekete geçen takım otobüsü saat 19.05'te başlaması planlanan kutlamalara gecikti.