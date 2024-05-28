Yusuf Yazıcı kayıtsız kalmadı

A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından olan Yusuf Yazıcı'nın, takımı Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Yusuf Yazıcı, Fransız spor sitesi So Foot'a geleceğine dair açıklamalar yaptı.

Milli futbolcu, kendisine sorulan "Milan sizinle ilgileniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Sözleşmem yakında sona erecek, hala geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok önemli kulübün benimle ilgilendiğini görmek mutluluk verici ama her şeyden önce Euro 2024'e konsantre olmak istiyorum.

Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Elbette Ronaldinho, Beckham gibi futbolcuların forma giydiği Milan gibi bir kulübe kayıtsız kalamazsınız. Bakalım gelecek benim için neler hazırlayacak.'' cevabını verdi.

İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Bu sezon Lille formasıyla çıktığı 42 maçta 15 gol atan Yusuf Yazıcı, 4 de gol pası verdi.

Milli futbolcunun UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Aston Villa'ya attığı gol, haftanın golü seçilmişti.