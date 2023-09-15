Okan Buruk 'Bizim için maddiyat ikinci planda kalır' dedikten sonra öyle bir zammı kaptı ki duyanların dudağı uçukladı

Yaşanılan şampiyonluk sonrası sözleşmesinde iyileştirmeye gidilen Okan Buruk'un maaşına yüzde 75 zam yapıldı.

Okan Buruk 'Bizim için maddiyat ikinci planda kalır' dedikten sonra öyle bir zammı kaptı ki duyanların dudağı uçukladı

Geçtiğimiz sezon efsanesi olduğu takımın başına geçerek Galatasaray’ı yıllar sonra yeniden şampiyon yapan Okan Buruk’un sözleşmesinde düzenlemeye gidildi.

49 yaşındaki başarılı teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığı TFF’ye bildirildi.

Takvim’de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon 20 milyon TL kazanan Okan Buruk yeni sözleşmesiyle beraber yıllık 35 milyon TL maaş alacak.

Yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur" ifadelerini kullandı.

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