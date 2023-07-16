Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan flaş Icardi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Buruk, "Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan Icardi'nin buraya en doğru, en zinde şekilde gelmesi" dedi.

Buruk daha sonra şunları söyledi:

"Transfer döneminin başındayız. Takımlar daha yeni toplandı. Birçok seçenek çıkacak. Sabırlı olacağız. Şampiyonlar Ligi elemelerine ve lige hazır olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başlayacak. İkinci bir kamp çalışmamız olmayacak.

Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Icardi'ye odaklandık. Milot Rashica için görüşmeler devam ediyor. Halil Dervişoğlu ve Angelino, takıma önemli destek verecekler. Angelino ve Halil'i de en iyi şekilde hazır hale getireceğiz.

Transfer planlarımız sürüyor. Erden Timur'un yoğun çalışması var. Onunla pazartesi günü oturup, tekrar konuşacağız. 'Yarın gelecek' diye söyleyebileceğimiz bir oyuncu yok. Zaten kadrodan oyuncu kaybetmedik. Önümüzdeki hafta transferleri tamamlayacağız."

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