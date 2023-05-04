Okan Buruk'tan flaş karar. Faturayı kesti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un 3-1'lik Beşiktaş yenilgisinin ardından ilk 11'de değişiklik yapmaya karar verdiği öğrenildi.

Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında toplam 6 gol yiyen sarı kırmızılı takımda öncelikle savunma hataları üzerinde duran Buruk'un Başakşehir maçına farklı bir defans hattıyla çıkmayı planladığı ifade edildi.

Buna göre defansın solundaki Sam Adekugbe’nin yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Buruk'un bu futbolcunun yerine Dubois - Kazımcan ikilisinden birini seçeceği belirtildi.

Dubois'in oynaması durumunda yerli oyuncu oynatma kuralı gereği Barış Alper Yılmaz'ın da ilk 11'de olacağı ifade edildi.

Buruk'un ayrıca Florya'da futbolcularıyla bir toplantı yaptığı ve uyarılarda bulunduğu da ortaya çıktı.

Oyuncularından Beşiktaş maçını unutmalarını isteyen Buruk'un "İpler hala bizim elimizde. Şampiyon olacağız, ben inanıyorum. Siz de buna inanın" dediği öğrenildi.