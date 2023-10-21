Okan Buruk'tan Icardi açıklaması. Bayern Münih maçında yetişecek mi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.



Dev derbinin ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 10'dan sonra oyuncularımın da kafasında 'Nasıl olsa kazanırız' düşüncesini gördük. Net pozisyon vermedik. Beşiktaş'a 2 şut şansı verdik, 1'i gol oldu. Chamberlain girdikten sonra kenardan içeriye gelip çok boş top aldı. Onu takipte zorlandık. Aslında genel olarak maçın sonuna kadar, bundan önceki haftalarda da söylediğimiz şey; bitiriciliğimiz yeterli değildi. Son paslar, son orta, son çalım... Burada daha iyi olmalıyız. 30 şut var ama kaç tanesi istediğimiz kalitede olmuş? Bunların analinizi yapacağız.

-Rekorları bilmiyoruz, maç kazandıkça ortaya çıkıyor. Güçlü bir lig. Beşiktaş'ın kalitesini gördük. 11'e 10 durumda bile Burak Hoca ve takımı çok ciddi şekilde cevap verdi. Daha iyisini yapabiliriz. Kazanmaya devam etmeliyiz. Mili ara sonrası zordur, yeni toparlanıyoruz. Kazanarak devam ettik ve mutluyum.

-Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz.

-Dünyada yaşadığımız süreç içerisinde hepimizin zaman zaman göz yaşlarıyla gördüğü sahneler birçok insan için acı veriyor. Bir an önce dünyadaki barışın sağlanmasını diliyorum. Maç öncesi taraftarımızın muhteşem bir hazırlığı vardı. Takımımızla birlikte yaptıkları organizasyon güzeldi. Taraftarımıza hem bunun için ve hem de verdiği destek için teşekkür ediyorum. Oyunun ilk 30 dakika üstünlüğümüzle geçildi, rakip 10 kişi kalana kadar. Bir takım 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyunun altına düştü. Bir takım 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyununun üstüne çıktı. İkinci yarıya çok iyi başlamadık. Chamberlain değişikliği rakibimizde önemli bir etki yaptı. Çok fazla şut attık. Çok fazla kaleye yakın oynadık. Galatasaray bu kadar kaleye yakın oynarken daha net bir skorla maçı bitirmesi gerekiyordu. Rakibimize net pozisyonlar vermedik. 2 tane şut çekti, 1’i gol oldu. Rakibimizi 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Burak hoca ve ekibi 10 kişi kaldıktan sonra devre arasında yaptıkları değişikliklerle bize olumlu cevap verdiler. Bitiriciliğimizin daha iyi olması gerekiyor. Galatasaray takımının oyuncu kalitesi, bu kadar rakip kaleye gittiği yerde daha çok gol atması gerekiyordu. Maçın genelinde beni rahatsız eden şey bu.

-Süper Kupa için bence yeri tartışılır. Kulüplerin ne düşündüğü de önemli, kulüplere belki önemli gelir olacak. Birçok ülke bunu yapıyor. İspanya da bunu yapılıyor. Zamanı olarak yanlış bir zaman olduğunu tekrarlamak istiyorum. Avrupa’da oynuyoruz, ligde yoğun tempoda oynuyoruz. Oyuncuların tatil yapacağı tek hafta vardı. 24 Aralık’ta zaten derbi var. 6 gün sonraya maç koyulması, bu oyunculara tatil yapma diyoruz. Dünyada büyük bir konu, milli maçların, Avrupa’daki maçların çokluğu. Bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Bu oyuncuların dinlemesi de gerekiyor. Belki ailesiyle, sevdikleriyle buluşacak. Tarih olarak doğru bulmuyorum. Diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii ki gidip oynayacağız.

-Rakibimizi analiz edeceğiz. Ona göre rakibimize karşı planımızı oluşturacağız. Çok fazla çalışma şansımız da yok. Yarın sabah antrenman yapacağız. Öbür gün taktik idmanı olacak. Önemli olan oyuncularımı dinlendirmek. Oyunla ilgili karar vereceğiz.

-Genel olarak pozisyonları izleyemedim. İzledikten sonra size daha iyi bir şekilde bilgi verebilirim. Kulübe izlediğim, kırmız kartta Mert’in eline değmesi, penaltı da net bir el vardı. İki tane kritik pozisyonun doğru olduğunu ekranda gördüm. Maçın genelindeki pozisyonları izledikten sonra göreceğim.

-Bu 5. derbi oldu. Ana hedefimiz her maçı kazanmak. Bu sene ligin üst tarafta bu zamana kadar olan bölümde daha az hata yapıldığını görüyoruz. Özellikle Fenerbahçe’nin de kazanarak gitmesi, bizim de 8 maçlık galibiyet almamız üst çekişmenin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. O yüzden hep kazanmak zorundayız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz.

-Ziyech, yarın sabah bizle antrenmanlara başlayacak. Her şey iyi giderse bir sonraki maçın kadrosunda olacak oyunculardan biri.