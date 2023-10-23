Icardi Galatasaray maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı. Cimbom, Icardi'nin sağ ayak bileğindeki tendonda kanama tespit edildiğini açıklarken, oyuncunun Bayern Münih maçında olup olmayacağı merak konusu oldu.

Icardi Galatasaray maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken Icardi, attığı 2 golle galibiyetin baş mimarlarından olmuştu.

Arjantinli yıldız, Rachid Ghezzal ile girdiği ikili mücadelede aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın son anlarında tedavi edilen tecrübeli futbolcunun durumu ise merak konusu oldu.

Diğer taraftan Icardi'nin maç sonu stadı sekerek terk etmesi, Galatasaray taraftarını korkuttu.

Cimbom, dün Icardi'nin sağlık durumunu açıklarken, “Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İĞNE İLE OYNAYABİLİR
Gelen son bilgilere göre Icardi, yarın Bayern Münih maçında oynayabilmesi için iğne ile oynaması gerekiyor.

Icardi'nin fedakarlık yapmaya hazır olduğu, sağlık ekibinin de son görüşünün alınması ve bu karara göre teknik ekip ile ortak bir karar alınması bekleniyor.

30 yaşındaki yıldızın son durumu, maça yakın saatlerde belli olacak.

İlgili Haberler
Dünya basını Icardi'yi öve öve bitiremedi
Icardi Bayern maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu
Icardi Bayern maçında oynayacak mı? Durumu belli oldu
Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği hastaneyi arayan taraftar...
Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği hastaneyi arayan taraftar...
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. Son durumu belli oldu
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması. Bayern Münih maçında yetişecek mi
Icardi'den kötü haber
Icardi'den kötü haber
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Pulmoner rehabilitasyon nedir Sağlık
Pulmoner rehabilitasyon nedir
Arı 87 yaşındaki yaşlı adamın sonu oldu Gündem
Arı 87 yaşındaki yaşlı adamın sonu oldu
İslam ülkelerinin İsrail’i nasıl perişan edeceği ortaya çıktı. Günün Caps’i geldi. Gündem
İslam ülkelerinin İsrail’i nasıl perişan edeceği ortaya çıktı. Günün Caps’i geldi.
Uzmanı konuştu: Canlıdan organ almak üzücü Sağlık
Uzmanı konuştu: Canlıdan organ almak üzücü
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü Gündem
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü
Melisa çayı nasıl hazırlanır? MElisa otu nelere iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Melisa çayı nasıl hazırlanır? MElisa otu nelere iyi gelir?
İsrail'de anketten Netanyahu istifası çıktı Dünya
İsrail'de anketten Netanyahu istifası çıktı