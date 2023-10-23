Icardi Galatasaray maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken Icardi, attığı 2 golle galibiyetin baş mimarlarından olmuştu.

Arjantinli yıldız, Rachid Ghezzal ile girdiği ikili mücadelede aldığı darbe nedeniyle sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın son anlarında tedavi edilen tecrübeli futbolcunun durumu ise merak konusu oldu.

Diğer taraftan Icardi'nin maç sonu stadı sekerek terk etmesi, Galatasaray taraftarını korkuttu.

Cimbom, dün Icardi'nin sağlık durumunu açıklarken, “Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İĞNE İLE OYNAYABİLİR

Gelen son bilgilere göre Icardi, yarın Bayern Münih maçında oynayabilmesi için iğne ile oynaması gerekiyor.

Icardi'nin fedakarlık yapmaya hazır olduğu, sağlık ekibinin de son görüşünün alınması ve bu karara göre teknik ekip ile ortak bir karar alınması bekleniyor.

30 yaşındaki yıldızın son durumu, maça yakın saatlerde belli olacak.