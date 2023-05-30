Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklamalar

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk senemde şampiyonluk yaşıyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hep bizi desteklediler. Biz de onlar için sahada savaştık. Çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki sene devamı gelir."

"Çok farklı bir duygu. O yüzden bunu yaşatan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok büyük, çok önemli oyuncularımız var. Taraftarlarımızla birlikte bunu yaşattılar. Bana nasip oldu. İnanılmaz büyük bir mutluluk. Hep beraber çok emek verdik. Kutlamak taraftarımızın hakkı. Ligi önümüzdeki hafta derbiyi kazanarak bitireceğiz. Tek hedefimiz bu."