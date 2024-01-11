Okan Buruk'tan sürpriz karar. Galatasaray Sivas deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Maç saatine dikkat

Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve yarışı yapan Galatasaray, bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe dün Konyaspor'u 7-1 yenmişti.

Sarı kırmızılı takım rakibinden puan olarak geride kalmamak için sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Zorbay Küçük yönetecek.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da Sivasspor karşısında 7 futbolcu forma giyemeyecek. Boey dünkü antrenmanda dizinde ağrı hissedince kadrodan çıkarılmıştı. Ayrıca Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira'nın da sakatlığı bulunuyor.

Sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'na giden Ziyech ve Bakambu da yok.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksikler nedeniyle sahaya sürpriz bir kadro sürecek. İlk 11'in şu şekilde olması bekleniyor:

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil.

Sivasspor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Saiz, Kvet, Barrow, Koita