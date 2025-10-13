Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Buruk, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo için de konuştu.

Okan Buruk'tan Wilfried Singo için taraftarları kahreden açıklama - Resim : 2

İşte o sözler;

"WILFRIED SINGO EN AZ 2 HAFTA DAHA OLMAYACAK"

"Singo'nun tedavisine başlandı, izin de yapmadı. Tedavisine devam etti. İyi bir profesyonel. Oyuncularda bu gerçekten takımına ve kulübüne adanmışlık çok önemli. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmaları devam ediyor. Takip edeceğiz. Yener Hoca'nın düşünceleri doğrultusunda gün gün takip ediyoruz. En az 2 hafta daha olmayacak gibi görünüyor."

