Fenerbahçe’de son 24 saatte yaşananlar Başkan Sadettin Saran’ın yönetime resmen neşter vurduğunu gösteriyor. Sarı-lacivertlilerde son 24 saatte gerçekleşen değişimlerden scout departman da nasibini aldı. Kulüp içindeki yanlışları tek tek incelen Saran değişimi deresmen başlatmış oldu.

SADETTİN SARAN VE YÖNETİMİ RAPORLARI İSTEMİŞ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 'Scout Ekibi' ile toplantı yaptı ve bugüne kadarki çalışmaların raporunu istedi. Toplantı sonunda alınan karara göre, Scouting yapılanması yeniden inşa edilecek ve ekip baştan oluşturulacak.

YETERSİZ RAPORUNA RAĞMEN TEKRAR İŞE ALINANLAR VAR

Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Yapılan araştırmalar sonucunda, Fenerbahçe Akademisi’nden 'Yetersiz' raporu verilerek görevine son verilen bazı scoutların, bir süre sonra A Takım scout ekibine dahil edildiği tespit edildi!’’ ifadelerini kullandı.

2 AYRILIK 2 DE KADRO DIŞI KARARI ALINDI

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran’ın kulüp içerisinde yaşanan huzursuzluğu gidermek adına çözüm arayışlarına resmen başladığı kaydedildi. Saran, son 24 saatte ilk olarak İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yollarını ayırdı. Ardından Diyetisyen Cenk Özyılmaz’ı kulüpten gönderdi. Takım içindeki sıkıntıların kaynağı olarak gördüğü İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u da kadro dışı bırakan çiçeği burnunda başkanın, son olarak da scouting yapılanmasının yeniden inşa edilmesine karar verdiği aktarıldı.