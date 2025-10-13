Galatasaray’da Mauro Icardi son dönemdeki hal ve hareketleri nedeniyle adeta olay olmuştu. Yıldız golcünün hem avukatı hem de menajeri olan Elio Letterio Pino tarafından flaş bir açıklama yapıldı.

"AYNI MAAŞ İMKANSIZ"

Milliyet'e konuşan Pino, Icardi’nin tek odak noktasının Galatasaray olduğunu belirtti. Pino, yeni sözleşme ve senelik ücret konusunda ise "Aynı maaş (senelik 10 milyon euro) imkansız olur." dedi. Böylece sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni bir kontrat ve maaşına da zam isteyeceği netlik kazanmış oldu.

"İTALYA'YA DÖNMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Ayrıca İtalyan baınından TuttoMercatoWeb'e de konuşan Pino, "Icardi'nin İtalya'ya dönmesi sürpriz olmaz. Hiçbir şey imkansız değil, İtalya'yı seviyor. Ancak kim böyle bir sevgiyi bırakıp gitmek ister? Taraftarın bu sevgisinden vazgeçmek çok zor. Diğer takımların taraftarları bile seviyor." ifadelerini kullandı.