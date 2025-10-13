Galatasaray’da Mauro Icardi son dönemdeki hal ve hareketleri nedeniyle adeta olay olmuştu. Yıldız golcünün hem avukatı hem de menajeri olan Elio Letterio Pino tarafından flaş bir açıklama yapıldı.

"AYNI MAAŞ İMKANSIZ"

Milliyet'e konuşan Pino, Icardi’nin tek odak noktasının Galatasaray olduğunu belirtti. Pino, yeni sözleşme ve senelik ücret konusunda ise "Aynı maaş (senelik 10 milyon euro) imkansız olur." dedi. Böylece sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni bir kontrat ve maaşına da zam isteyeceği netlik kazanmış oldu.

Ne yaptın sen Sebastian Szymanski! Tüm dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Sebastian Szymanski! Tüm dünya onu konuşuyorSpor

Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaraylıları yıkan açıklama! - Resim : 2

Nijerya'nın Victor Osimhen isteği Galatasaray'ı sinirlendirdi!Nijerya'nın Victor Osimhen isteği Galatasaray'ı sinirlendirdi!Spor

"İTALYA'YA DÖNMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Ayrıca İtalyan baınından TuttoMercatoWeb'e de konuşan Pino, "Icardi'nin İtalya'ya dönmesi sürpriz olmaz. Hiçbir şey imkansız değil, İtalya'yı seviyor. Ancak kim böyle bir sevgiyi bırakıp gitmek ister? Taraftarın bu sevgisinden vazgeçmek çok zor. Diğer takımların taraftarları bile seviyor." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı!Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı!Spor
Sistemin nasıl işlediği ortaya çıktı! Kulüplerden imaj hakkı adı altında maaşSistemin nasıl işlediği ortaya çıktı! Kulüplerden imaj hakkı adı altında maaşSpor
Berke Özer'i bekleyen dev ceza!Berke Özer'i bekleyen dev ceza!Spor