Okan Buruk'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Süper Lig’de alınan 24. Şampiyonluk ve sona eren seçim sürecini değerlendiren Erhan Telli flaş iddialarda bulundu.

"ICARDI BİLE FARKINDA"

Erden Timur’un görevi bırakmadığını bıraktırıldığını söyleyen Telli, "Erden Timur için 'Divan Kurulu'nda 10 kişi tepki gösterdiği için bırakıyor' iddiası yanlış. Bıraktırılıyor. Bu huzursuzlukları aylar önce dile getirdiğim için tepki aldım. Herkes şampiyon olana kadar rolünü çok iyi oynadı. Sonrasında gerçekler ortaya çıktı. Hatta Icardi bile olanların farkında" dedi.

"ERDEN TİMUR'U TERS KÖŞE YAPTILAR"

Erden Timur’a verilen sözlerin tutulmadığını belirten Telli, ifadelerini kullandı."Dursun Özbek'in Erden Timur'a verdiği sözler var. Bunlar yerine getirilmedi. Üstelik Yönetim Kurulu'nda Icardi'nin ödenmeyen maaşı ve geciktirilen menajerlik parasıyla ilgili de Erden Timur'u ters köşe yaptılar, zor durumda bıraktılar" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK GÖZÜNÜ AÇMALI"

Okan Buruk’u bekleyen tehlikeyi açıklayan Telli, "Önümüzdeki haftalarda transferleri kimin veya kimlerin yaptığını göreceksiniz. 2015 ve 2017'ye geri dönüyoruz. Galatasaray Erden Timur'suz şampiyon olabilir ama burada önemli olan husus Okan Buruk. İstediği transfer yapılmadan tanıdık menajerden oyuncu alınıp, yüksek ücretli maaş alan yıldız futbolcular maaşını alamadığı için eylem yaparsa o zaman çalışması zor hale gelecek. Zamanında aynısını Hamza Hoca'ya yaptılar. Okan Buruk gözünü açmalı. Daha dikkatli olmalı" diyerek uyardı.

ARKA PLANDA ÇALIŞACAK

Mehmet Özbek’in arka planda olacağını aktaran Telli, "Dursun Özbek normal şartlar altında Mehmet Özbek'e görev verecekti ancak yoğun tepki oluştuğu için Galatasaray'da görev almayacak. Ama arka planda çalışmalarını sürdürecek" dedi.