Okan Buruk'u Kadıköy'de bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

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Okan Buruk'u Kadıköy'de bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Türkücü Alişan şampiyonluk kutlamasında küfürlü tezahürat yapan Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk'a büyük tepki gösterdi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamalarına gölge düşüren Okan Buruk'a tepkiler çığ gibi...

Şinanay şarkısıyla taraftarın ağır küfürlü tezahüratlarına eşlik eden Okan Buruk'un hala özür dilememesi gündemden düşmüyor.

Fenerbahçe taraftarı olan türkücü Alişan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe aleyhine yaptığı tezahüratlara tepki gösterdi.

Alişan bu Okan Buruk'un bu hareketinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Türkücü Alişan, "Şampiyonluğunuzu doya doya kutlayabilirsiniz ama unutmayın ki siz bir teknik direktörsünüz. Amigoluğa başladıysanız o ayrı.

Mesela Kadıköy’e gelince ve aynı şekilde karşılık verildiğinde ne olacak? Hiç yakışmadı. Herhalde bunun bir cezası olmalı" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Alişan haziran ayında yapılacak Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

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