Okan Buruk'un yaptığı adaletsizliği Sedat Kaya açıkladı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya son şampiyon Galatasaray'ın Kayseri'de sessiz kaldığı maçtaki çarpıcı detayı yazdı.

Okan Buruk'un yaptığı adaletsizliği Sedat Kaya açıkladı

Bu akşam meteor yağmuru var gökyüzünde.
Kuzey yarımkürede gözle görülebilen en muhteşem kozmik şölenlerden biri.
Bu gök cisimleri 133 yılda bir güneş sistemimizi ziyaret eden 109/Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızdan geriye kalanlar.
Perseid meteor yağmuru diye tanımlanıyor.
Bu gece karanlık bir ortamda gökyüzüne bakarsanız, gün aydınlanana kadar yüzlerce meteor izleyebilirsiniz.
Gökyüzünde bu şölen yaşanırken, yer yüzünde son şampiyon Galatasaray'ın Kayseri deplasmanında meteor gibi yağmasını bekleyenler yanıldı.
Çünkü hücum zenginliğiyle rakiplerine diz çöktüren Sarı Kırmızılılar ilk yarıda o zenginlikten çok uzaktı.
Oyunun üstünlüğü ellerinde tutsalar da, yaratıcı oyuncu eksikliği yaşadılar.
Hücumda organize olamadılar, paslaşamadılar.
Son adam Bakambu da pek varlık gösteremeyince, ancak uzaktan şutlarla gol aradılar.
Ama 11 şutun sadece 2'si isabetliydi, onda da kaleci Bilal gole izin vermedi.
Kayserispor ise ikili mücadelerde başarılıydı. Ev sahibi Galatasaray'ın ataktayken kaybettiği topları avantaja çevirmek için hızlı adamlarıyla tehlike yarattı.
Bu kontralarda Galatasaray savunmasının dağınık yakalanması dikkat çekiciydi.
14.dakikada Gökhan'ın şutu direkte patlamasa Kayserispor'un ilk yarıyı önde bitirmesi içten bile değildi.
Perseid meteor yağmurunun ismi Perseus Takım Yıldızı' dan geliyor.
Perseus antik yunanca kahraman demek.
Galatasaray'ın Kayseri'de maçı koparması için bir kahramana ihtiyacı vardı.
Okan Buruk o kahramanı bulmak için 53.dakikada İcardi ile Angelino'yu, 70'de de Zaha ile Kerem Demirbay'ı oyuna aldı.
İcardi ilk topla buluştuğu anda muhteşem bir kafa şutuyla golü denedi ama kaleci Bilal'i geçemedi.
Perseid meteorları genelde yumruk büyüklüğündedir ve atmosfere girdiği anda buharlaşır.

Galatasaray atakları da Kayseri savunmasında adeta buharlaştı.
Ev sahibinin disiplinli, hatasız defansı ne Icardi'ye, ne Zaha'ya, ne de Halil ve diğerlerine kahraman olma şansı vermedi.
Sezonun ilk maçlarında bu tür puan kayıpları doğaldır.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu geniş kadroda formayı adaletli dağıtma düşüncesi de normal karşılanabilir.
Ancak kenarda Icardi gibi bir2 işbitirici otururken, hiç varlık gösteremeyen Bakambu'yu 53 dakika oyunda tutmak adalet değildir.
Ya son dakikada Kayserisporlu Ramazan o golü atsaydı?

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