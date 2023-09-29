'Okan hoca bu tuzaklara düşmez' dedi, G.Saray'a oynanan oyunları açıkladı

Galatasaray'ın İstanbulspor maçında kaçırdığı penaltı ve sonrasında yaşananlarla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılırken, Milliyet gazetesinin usta yazarı Osman Şenher, olup bitenleri detaylı bir şekilde kaleme aldı.

"Okan hoca bu tuzaklara düşmez" başlıklı yazısında Şenher, özetle şu ifadeleri kullandı:

- Futbolcularla kötü olmak veya bir hatasında kadro dışı bırakmak, kolay bir iş mi? Efendim, Icardi İstanbulspor maçında laubalilik yapmış, Okan Buruk’un karizmasını çizmiş! Hoca, Icardi’yi oyundan almaya korkmuş... Böyle bir düşünce olabilir mi?

- Evet, Icardi, Kerem ile beraber penaltıyı kaçırdı, 20 dakika sonra Kerem ortaladı, Icardi golünü attı, hatasını telafi etti.

- Burada esas konuşulacak şey Icardi ve Kerem’in aldığı sorumluluk. Gollerini attılar, en büyük özrü taraftardan ve hocadan dilediler.

- Her hafta Avrupa’dan bir sürü maç seyrediyoruz. Çoğu futbolcu dünya yıldızları. O takımların hocaları da büyük hocalar. Allah aşkına biri söylesin ‘Hot zot’ yapan bir teknik adam kaldı mı dünyada? O devirler bitti.

- Kadro dışı bırakacaksın, futbolcuyu cezalandıracaksın, geçmiş olsun! Bütün hocalar düşünüyor, ya futbolcular bana faturayı keserse diye. Evet ceza alan futbolcular var ama o cezaları da hocalar değil yönetimler veriyor.

- Ayrıca Icardi’nin ceza almasını gerektiren, saygısızlık ettiği bir durum yok. Aynı Icardi geçen sezon hocasını sırtına almadı mı? Aralarındaki bağı cümle-alem biliyor. Adam çok daha yüksek ücretle başka takım forması giyebilirdi. Ama ne yaptı? Taraftar, hoca ve yönetime olan sevgisi için üçte bir fiyata Galatasaray’da kaldı.

- Zaha, Ziyech, Tete’yi Okan Buruk oynatamıyormuş, neden daha hazır değillermiş! Bu üç futbolcu da hazırlık kampına katılmadılar. Kondisyon ve fizik olarak hazır değiller. Hoca biraz yüklense sakatlanacaklar. İstanbulspor maçında da Ziyech’i bu yüzden oynatmadı. “Manchester United maçı öncesi bir sakatlık yaşamayalım, o maçta Ziyech’e çok ihtiyacım var” diye düşündü. Hata mı yaptı yani, doğrusu bu değil mi?

- Hepimizin göz bebeği Arda Güler. Biraz kendini zorladı menisküs oldu. Menisküs geçtikten sonra biraz daha kendini zorlayınca bu sefer arka adalesinde sorun yaşadı. Real Madrid formasını yaklaşık 3 hafta giyemeyecek. Okan Buruk da mı böyle yapmalıydı?

Anlayamadığım başka bir konu daha var. Erden Timur’a kulübün gerek içinden gerek dışından devamlı sallıyorlar. Bunun sebebini anlayamıyorum. Aklıma bir tek şey geliyor. Demek ki yaptığı güzel şeylerden sonra büyük bir kıskançlık ordusu oluştu. Erden Timur’un 2 senedir yaptığı transferlere bakın. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Bu takım geçen sene şampiyon oldu?

- Aynı şekilde Başkan Özbek ve Erden Timur kim ne derse desin Okan Buruk’a sahip çıkarlar. Hocayı zorluk içine sokacak bir tutum içerisine girmezler. Hatta bu abuk sabuk eleştirilerden sonra daha da çok sahip çıkarlar.