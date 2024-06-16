Okul müdürü, öğretmenlerin ek ders ücretlerini kripto parada yedi. Görevden alındı başka okula gönderildi

Kaynak: Cumhuriyet
Okul müdürü, öğretmenlerin ek ders ücretlerini kripto parada yedi. Görevden alındı başka okula gönderildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Ticaret Odası Ortaokulu’nda müdürün öğretmenlerin ek ders ücretlerini kripto paraya yatırarak haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Müdürün görevden alınarak başka okula gönderildiği çıktı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Ticaret Odası Ortaokulu’nda bir skandal yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre okulun müdürü G.Y. öğretmenlerin ek ders ücretlerini kripto paraya yatırarak haksız gelir elde etti. Zimmetine para geçirmekle suçlanan müdür görevden alındı. Müdür G.Y.’nin başka bir okula gönderildiği, kadrosunun ise soruşturma geçirdiği okulda gözükeceği öğrenildi. Ticaret Odası Ortaokulu’na ise yeni müdür atandı.

Cumhuriyet gazetesinden Taylan Gülkanat’ın haberine göre, Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu söz konusu olayla ilgili kapsamlı denetim ve soruşturma yapılmasının şart olduğunu söyledi. Aydoğdu, Ticaret Odası Ortaokulu’nda yapılan ihale ve işlemlerin kalem kalem incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Aydoğdu, “Türkiye’de her kurum ve kuruluş şeffaf bir anlayış ile yönetilmeli. Açık bir şekilde denetlenmeli” şeklinde konuştu.

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