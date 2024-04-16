Okul servisi durunca tüm trafiğin durması beğeni topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Okul servisi durunca tüm trafiğin durması beğeni topladı
Amerika'da yaşayan bir Türk, çocukların güvenliği için alınan önemi göstermek amacıyla paylaştığı video, sosyal medyada gündem oldu.

Amerika'da yaşayan bir Türk vatandaşı, çocukların güvenliği için alınan önemi göstermek amacıyla etkileyici bir video paylaştı. Videoda, trafiğin aktığı bir caddede okul servis aracının durmasıyla birlikte iki şeritte de trafiğin durduğu anlar görülüyor. Bu durum, sürücülerin okul servis araçlarının durmasını bekleyerek çocukların güvenliğini sağlamak için verdikleri önemi gözler önüne seriyor. Türk vatandaşının paylaştığı bu video, sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.

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