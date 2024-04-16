Okul servisi durunca tüm trafiğin durması beğeni topladı

Amerika'da yaşayan bir Türk vatandaşı, çocukların güvenliği için alınan önemi göstermek amacıyla etkileyici bir video paylaştı. Videoda, trafiğin aktığı bir caddede okul servis aracının durmasıyla birlikte iki şeritte de trafiğin durduğu anlar görülüyor. Bu durum, sürücülerin okul servis araçlarının durmasını bekleyerek çocukların güvenliğini sağlamak için verdikleri önemi gözler önüne seriyor. Türk vatandaşının paylaştığı bu video, sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.