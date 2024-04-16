Küçük çocuğun çamaşır katlama tekniği beğenildi

Kaynak: Haber Merkezi Feyza Betül Arslan
Küçük çocuğun çamaşır katlama tekniği beğenildi
Çamaşırlarını kendi katlayan küçük çocuğun kullandığı teknik beğenildi. Karton yardımıyla kıyafetlerini katlayan çocuğun videosu kısa sürede viral oldu.

Küçük bir çocuğun çamaşır katlama yöntemi, sosyal medyada geniş bir beğeni topladı. Kendi çamaşırlarını katlama konusundaki ustalığıyla dikkat çeken çocuğun kullandığı teknik, izleyiciler tarafından oldukça etkileyici bulundu. Kıyafetlerini katlamak için bir karton parçası kullanan çocuğun videosu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hızla yayıldı. Çocuğun basit ancak etkili katlama yöntemi, izleyenlerden olumlu geri dönüşler aldı. Kullanıcılar, çocuğun bu becerikli davranışını takdir ederken, videonun da oldukça yararlı olduğunu belirttiler.

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