Okul servis sürücüsünün alkollü araç kullandığı belirlendi 'Üstelik araçta öğrenciler de vardı'

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de gerçekleştirdiği denetimler neticesinde içerisinde 6 öğrencinin bulunduğu okul servis aracını durdurdu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ise ceza kesildi.

Denetim sırasında, servis aracının sürücüsü O.Ö.'nün alkollü olduğunun belirlenmesinin ardından, sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 22 bin 601 lira ceza kesildiği belirtildi.

Olayın ardından sürücü, araç kullanma yetkisi geçici olarak elinden alınırken, araç trafikten men edildi. Trafik ekipleri, benzer durumların yaşanmaması için denetimlerine devam edecek.