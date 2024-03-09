Okula baskın yapıldı! 15 öğrenci kaçırıldı

Kaynak: AA
Okula baskın yapıldı! 15 öğrenci kaçırıldı
Nijerya'nın kuzeybatısındaki yer alan Sokoto eyaletinde bir okula baskın yapan silahlı kişilerin ilk belirlemelere göre 15 öğrenciyi kaçırdığı bildirildi.

Daily Trust gazetesinin haberine göre, silahlı bir grup Sokoto'da bir okula baskın yaptı.

Okul Müdürü Liman Abubakar, gece saatlerinde yapılan baskın sonrası ilk tespitlere göre 15 öğrencinin kaçırıldığını belirlediklerini ve sayının artabileceğini açıkladı.

Saldırıda bölge sakinlerinden üç kişinin de vurularak öldürüldüğü bilgisi aktarıldı.

Nijerya'da silahlı kişiler tarafından 6 Mart'tan beri okul, kasaba ve köylere yönelik saldırılarda çoğunluğu öğrenci 500'den fazla sivil kaçırıldı.

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