Okulda skandal olay. Saldırgan veli hamile öğretmene saldırdı

Olay İstanbul Başakşehir'de Hacı Ali Osman İlkokulu’nda, 13 Aralık günü meydana geldi. Verilen bilgilere göre, veli Mezher Ö. Çocuğunu sınıfına bırakmayı talep etti. Okul yönetimi kendisine izin vermeyince okula zorla girmeye çalıştı. Ardından veli, hamile olan öğretmen Esin Ç.’ye önce öğrencilerinin yanında hakaret etti, sonrasında saldırdı. Kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç’ye ise yumruk attı ve burnunu kırdı. Saldırgan velinin şiddet görüntüleri, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öğretmen saldırının ardından baygınlık geçirdi. Rıfkı Ç ise hastaneye götürüldü. Şiddete uğrayan öğretmen Esin Ç. Ve güvenlik görevlisi Rıfkı Ç., polis merkezine gitti ve saldırgandan şikayetçi oldu.

Utanç verici olayın ardından Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 1 No’lu Şube üyeleri okulun önünde toplandı ve basın açıklaması yaptı.

“BİZ BİLGİNİN GÜCÜNÜN, CEHALET CÜRMÜYLE SİNDİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Eğitimciler Birliği Sendikası, İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mükremin Köse okulun önünde, "Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erinceye, karanlık, şuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Biz bilginin gücünün, cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin, şiddete esir olmasına hep birlikte karşı durmalıyız" açıklamasını yaptı.