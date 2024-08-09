Okulda usulsüzlük yaptığı belirlenen idareci ve öğretmenlere ceza yağdı

Olay, 2021 yılı Ekim ayında başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası’ çerçevesinde ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokolde çeşitli usulsüzlükler yaşandığı iddia edildi.

Müfettişler tarafından hazırlanan raporda, döner sermaye işletmesinde alan dışı öğretmenlere ödenmesi gereken yaklaşık 50 bin lira ile bazı işlerde elden ödeme yapıldığı tespit edildi.

İl Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalar şu şekilde:

- Okul Müdürü Ü.T.'ye uyarı cezası verildi.

- Müdür Yardımcısı Y.T.'ye kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi ve Y.T. Yahyalı’daki bir meslek lisesine mobilya öğretmeni olarak tayin edildi. Y.T. hakkında adli soruşturma ise Kaymakamlık olurunu bekliyor.

- Sayman olarak görev yapan O.T., görevinden alındı ve kınama cezası aldı.

- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen öğretmen H.N., Tomarza’daki bir meslek lisesine mobilya öğretmeni olarak tayin edildi.

- Kınama cezası alan öğretmen İ.T., Develi’deki başka bir okula tayin oldu.

- Öğretmenler S.T. ve İ.S.Y. kınama cezası aldı.

- Haksız ödeme yapıldığı belirlenen öğretmenler M.T. ve A.K.’den aldıkları paralar faiziyle geri alındı.

M.T. ve A.K. hakkında adli soruşturmaların da yürütüldüğü, bu konuda Kaymakamlık olurunun beklendiği öğrenildi.