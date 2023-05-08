Okuldaki farkındalık eğitiminde yaşanan cinsel istismara 15 yıl hapis istemi

DHA’nın haberine göre, olay, 2020 yılında Mudurnu ilçesindeki bir köyde yaşandı. O dönem 12 yaşında olan C.Y, iddiaya göre ahırda komşusu Ercan A. tarafından cinsel istismara uğradı. C.Y., o an yaşadığı korkuyla başından geçen olayları anlatamadı. C.Y, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çocuk istismarı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimi için okula gelen uzman ekibin anlattıklarından sonra rehber öğretmenine giderek, 3 yıl önce uğradığı cinsel istismarı anlattı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ercan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan A., hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu olarak yargılanan Ercan A., Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkemede psikolog eşliğinde ifade veren C.Y, “Başıma gelen bu olay 3 yıl önce, ben ilkokula giderken oldu. Bugüne kadar hiç kimseye derdimi anlatamadım. Dedemlere anlatsaydım, sanığı öldürürler ve dedem hapse girecek diye korktum hep. Bu yüzden anlatamadım. Ama okuluma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan eğitim için geldiler. Bizlere çocuk istismarı konusunda bilgilendirme yapınca, hemen okuldaki rehber öğretmene gidip durumu anlattım. Olay, polise yansıdı. Sanık bizim yan komşumuz olur. Bana, ahırda cinsel istismarda bulundu. Bu olayı birkaç defa daha yaptı. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Cinsel istismar suçundan tutuklu bulunan sanık Ercan A., ise suçlamaları reddederek, “Bana iftira atıyorlar. 3 yıl önce olduğunu iddia ettikleri olayı, bugüne yansıtıyorlar, bilmiyorum. Kesinlikle C.Y.’ye yönelik istismarda bulunmadım” diyerek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tahliye talebinde bulunan Ercan A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.