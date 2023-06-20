Emekli emniyet müdürüne çocuğa cinsel istismardan 13.5 yıl hapis

Ankara'da emekli emniyet müdürü Ahmet Y.'ye (54), sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren 15 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Emekli emniyet müdürüne çocuğa cinsel istismardan 13.5 yıl hapis

3'üncü sınıf emniyet müdürü rütbesi ile 2015 yılında emekli olan Ahmet Y., Gölbaşı ilçesinde sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren İ.A. (16) ve D.C. (15) adlı kızlara cinsel istismarda bulundu. Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CEP TELEFONUNDA ÇOCUKLARA AİT VİDEO VE FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y.'nin evinde ve köpek eğitim merkezinde arama yapıldı. Cep telefonunda köpek eğitim merkezindeki kız çocuklarına ait video ve fotoğraflar bulundu. Videolarda Ahmet Y.'nin, kız çocuklarını yönlendirdiği ve özel bölgelerini görüntülemeye çalıştığı görüldü. Ahmet Y.’nin yine cep telefonunda küçük yaşta kız çocuklarına ait videolar ve fotoğraflar da bulundu. Soruşturma sonunda Ahmet Y. hakkında 'eğitici-öğretici tarafından zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 60 yıldan 84 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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“AİLE ÜZERİME İFTİRE ATIYOR”

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ahmet Y., karar duruşmasında hazır bulundu. Ahmet Y., son savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, "Aile üzerime iftira atıyor. Ben bu suçu işlemedim" dedi.

13 YIL 6 AY 15 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti Ahmet Y.'ye 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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