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Okuldan çıkıp evine gitmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Adana’da bir otomobil, okuldan çıkışı evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa çarptı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:11
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Okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobil çarptı

Okuldan çıkıp evine gitmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı
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Adana’nın Kozan ilçesinde okuldan çıkıp evlerine giden öğrenci bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Batuhan Ş'nin kullandığı 06 LPD 01 plakalı otomobil, okuldan çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçen 11 yaşındaki B.E’ye çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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