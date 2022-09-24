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  • Karşıya geçmeye çalışan öğrencilere çarparak metrelerce savuran şoför serbest bırakıldı. Bu kadar da olmaz! Kimin torpil

Karşıya geçmeye çalışan öğrencilere çarparak metrelerce savuran şoför serbest bırakıldı. Bu kadar da olmaz! Kimin torpillisi bu. Adalet biterse toplum da biter

İstanbul'da bir üniversite çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci metrelerce savruldu. Olayda otomobil sürücüsü serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 12:37
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Karşıya geçmeye çalışan öğrencilere çarparak metrelerce savuran şoför serbest bırakıldı

Karşıya geçmeye çalışan öğrencilere çarparak metrelerce savuran şoför serbest bırakıldı. Bu kadar da olmaz! Kimin torpillisi bu. Adalet biterse toplum da biter
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Küçükçekmece’deki bir üniversitenin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye araba çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İstanbul Küçükçekmece’deki Halkalı Caddesi’nde 22 Eylül’de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Dersten çıktıktan sonra otobüs durağına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen iki öğrenciye, trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden geçtikleri anda hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci metrelerce savruldu.

Kazaya sırasında çevrede bulunan vatandaşlar iki öğrencinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki öğrenci tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan sürücü İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.


(Kaynak: DHA)

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E
24.09.2022 12:57
Hukukçuların olmadığı bir ülkede Adalet arıyoruz maalesef çoktan Adalet öldü  
 
Gülseren Yılmaz
24.09.2022 12:43
Adalet ve toplum biteli çok oldu. Bu toplum, adaleti yarım somun ekmeğin arasına koyup yiyeli çok zaman oldu.  
 
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