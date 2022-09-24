Karşıya geçmeye çalışan öğrencilere çarparak metrelerce savuran şoför serbest bırakıldı. Bu kadar da olmaz! Kimin torpillisi bu. Adalet biterse toplum da biter

Küçükçekmece’deki bir üniversitenin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğrenciye araba çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İstanbul Küçükçekmece’deki Halkalı Caddesi’nde 22 Eylül’de saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Dersten çıktıktan sonra otobüs durağına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen iki öğrenciye, trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden geçtikleri anda hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki öğrenci metrelerce savruldu.

Kazaya sırasında çevrede bulunan vatandaşlar iki öğrencinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki öğrenci tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan sürücü İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.



(Kaynak: DHA)