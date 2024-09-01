Okullar açılmadan anne babalara önemli uyarı

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, okula başlayacak çocuklarda oluşabilecek kaygı ve davranış bozukluklarına dikkat çekerek, velilere bu süreçte nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çiftçi, okula başlamanın çocuklar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, okul öncesi ve sonrası süreçte çocukların hem heyecan hem de kaygı yaşayabileceğine vurgu yaptı. Bu duyguların doğru bir şekilde yönetilmesinin önemine değinen Çiftçi, "Çocukların okula uyum sağlaması için oryantasyon süreçleri büyük önem taşıyor. Okullarda genellikle bir haftalık bir alışma dönemi oluyor. Bu süre zarfında, çocukların okula adaptasyonunu desteklemek amacıyla onlarla birlikte okula gidilmeli ve okulun ne olduğu, okulda neler yapıldığı çocuklara açıklanmalıdır" dedi.

Çiftçi, velilere yönelik pratik önerilerde de bulundu. "Okul süreci öncesinde yapılan kırtasiye ve kıyafet alışverişleri çocuklar için önemli bir hazırlık aşamasıdır. Velilerimiz, bu alışverişleri çocuklarıyla birlikte yaparak onların sürece dahil olmasını sağlamalıdır" ifadelerini kullanan Çiftçi, çocukların bu şekilde okula hazırlık sürecine daha olumlu bir yaklaşımla girebileceğini belirtti.

Üç aylık yaz tatilinin ardından çocukların belirli bir düzeni kaybettiğini hatırlatan Çiftçi, okul dönemine geçişte bu düzenin yeniden oluşturulması gerektiğini ifade etti. "Çocukların tatil döneminde uyuma ve uyanma saatleri esnekti; ancak okulun başlamasıyla birlikte bu düzenin tekrar sağlanması gerekiyor. İlk hafta içerisinde bu rutini oturtmak, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel olarak okula hazır olmasına yardımcı olacaktır. Aileler, sabah kahvaltılarını çocuklarıyla birlikte yapmalı ve onlara tekrar kitap okuma alışkanlıklarını hatırlatmalıdır" şeklinde konuştu.

Okula başladıktan sonraki dönemlerde çocukların kaygılarının artabileceğini belirten Çiftçi, velilerin bu süreçte güven verici bir tutum sergilemeleri gerektiğinin altını çizdi. "Veliler, çocuklarına okulun güvenli bir ortam olduğunu ve bazen duygusal zorluklar yaşayabileceklerini, ancak okulun da tıpkı ev gibi bir güven alanı olduğunu anlatmalıdır. 'Seni okuldan ben alacağım, evde de ben olacağım' gibi ifadeler kullanarak güveni aşılamak çok önemlidir" diyen Çiftçi, velilerin bu süreçte kararlı ve sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Çiftçi, çocukların okula başlama sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında doğru yaklaşımın önemini hatırlatarak, "Çocuklar ailelerinden, özellikle de annelerinden ayrılıp okula başlarken, 'Hayır, okula gideceksin, başlamak zorundasın' gibi sert ifadeler kullanmak ya da ilgisiz bir tavır sergilemek yanlıştır. Güvenli bağlar kurarak adımlarımızı dikkatle atmalı ve çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde bu mesajı vermeliyiz" diye konuştu.