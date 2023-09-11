Okullara öğretmenler önlüklü fotoğraf gönderecek yazısı gitti. Milli Eğitim Bakanı Tekin "zorunlu değil" demişti

2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk zil bugün çalacak. Binlerce öğrenci ve öğretmen yeni yılın heyecanını yaşarken bakanlıktan okullara gelen bir talimat yazısı tepki çekti.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara yazı göndererek ilk gün gerçekleşecek etkinliklerinin fotoğraf ve videolarının çekilmesini istedi. Ayrıca yazıda, altı çizili ve koyu puntoyla öğretmenlerin "Önlüklü vaziyette birer adet fotoğraf göndermesi" talimatını verdi.

Gönderilen yazıda, "Öğretmenlerimizin, okul giriş kapısından, okul bahçesinden, okul koridorlarından, önlüklü vaziyette birer adet fotoğraf gönderilmesi" ifadesi yer aldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE DEMİŞTİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi.

‘Öğretmen Odası Buluşmaları’nda öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilmesi konusunun gündeme geldiğini söyleyen Bakan Tekin "Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de en azından öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" diye konuştu.