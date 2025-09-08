Okullarda ibadet hakkı ile ilgili yeni düzenleme!

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da yer alan "İncil Müzesi" binasında yapılan Beyaz Saray Dini Özgürlükler Komisyonu toplantısında ABD'de dini özgürlükler üzerine konuştu.

Ülkenin kuruluşunda yer alan Yahudi-Hıristiyan ilkeleri koruyacaklarını vurgulayan Trump, "Amerika'ya dini geri getirmeliyiz, onu her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Eğitim Bakanlığının yakında yeni bir yönerge yayımlamasını beklediklerini ve burada öğrencilerin ibadet özgürlüklerinin korunmasına yönelik maddelerin yer alacağını belirtti.

Texas'tan gelen 16 yaşındaki Hannah Allen adlı öğrencinin okulda arkadaşlarıyla bir dua seansı düzenlemek istediğini, ancak okul müdürünün buna izin vermediğini anlatan Trump, "Eğitim Bakanlığının yakında devlet okullarında dua etme hakkını ve bu hakkın tam olarak korunmasını sağlayan yeni bir yönerge yayınlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

-DİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Öte yandan konuşması boyunca Amerika'nın kuruluşundan bu yana dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi konularda hassas olduğunu savunan Trump, "Büyük bir ulus olmak için dine sahip olmak gerekir. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

ABD'deki birçok okulda eskiden her sınıfta İncil bulundurulurken bugün bu uygulamanın artık değiştiğini anlatan Trump, "Bugün birçok okulda öğrencilerin din karşıtı propagandayla beyinleri yıkanıyor. Bazıları da inançları sebebiyle cezalandırılıyor. Bu saçmalık." değerlendirmesini yaptı.

Kendi yönetiminde, cinsiyet değişimi konusunda da kararlı adımlar attıklarını ve bu tür uygulamalara izin veren okullara federal fonları kestiğini anımsatan Trump, federal hükümet olarak sadece erkek ve kadın şeklinde iki cinsiyeti resmen tanıdıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında imzaladığı bir Başkanlık kararnamesiyle, ülkedeki Hıristiyan değerlerin ve ibadet özgürlüğünün korunmasına yönelik Beyaz Saray Dini Özgürlükler Komisyonunu kurmuştu.