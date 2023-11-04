Okulların açılması çocuklara yaramadı. Veliler aman dikkat enfeksiyon oranı arttı

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda enfeksiyon hastalıklarının arttığını belirten uzmanlar, bunun nedeninin çocukların okulda çok sayıda ve kapalı alanda bir arada olması olduğunu söyledi.

Bu durumda hastalık mikroplarının kolayca yayıldığını ve çocukların bunları eve de getirdiğini ifade eden uzmanlar, enfeksiyonlardan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Uzmanlar, “Okulların açılmasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonları, grip, nezle gibi hastalıklarla sıkça karşılaşıyoruz. Bu hastalıkların en çok havadan ve yüzeyden bulaştığını biliyoruz. Hasta bir çocuğun öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya saçılan mikroplar, diğer çocukların solunum yoluyla almasıyla hastalık bulaşıyor. Ayrıca bu mikroplar, masa, duvar gibi yüzeylere de yapışıyor. Çocuklar elleriyle bu yüzeylere dokunduktan sonra ağız, burun gibi yerlere götürerek hastalık etkenlerini vücutlarına alıyorlar” dedi.

Hastalık etkenlerinin bulaşmasını önlemek için hasta çocuğun okula gönderilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu şekilde diğer çocukların da hastalanmasının engellenebileceğini söyledi.

Uzmanlar, okullarda karşılaştıkları boğaz, kulak, akciğer, bağırsak enfeksiyonları veya bronşit gibi hastalıkların bağışıklık sistemi güçlü olan çocuklarda daha az görüldüğünü veya daha hafif atlatıldığını belirterek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Bağışıklık sisteminin güçlü olması için çocukların düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam gibi kurallara uyması gerekir. Bu kurallar çocuğun yaşına ve özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Bazı anneler çocuklarının bağışıklığını arttırmak için vitamin veriyorlar. Ancak vitaminlerin rastgele kullanılması zararlı olabilir. Hangi vitamine ihtiyaç olduğunu öğrenmek için bir uzmana danışmak gerekir.”

“KALIN DEĞİL, KAT KAT GİYDİRİN”

Uzmanlar, annelerin çocuklarını korumak isterken bazen yanlış yaptıklarını da dile getirerek, “Çocukları üşütür diye kalın giydiriyorlar. Oysa sonbaharda gün içinde sıcaklık değişebiliyor. Bu yüzden çocuklara ince ama kat kat giysi giydirmek, sıcakladıklarında soyunabilmelerini sağlamak gerekir. Böylece vücut ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı dengeye gelir. Yoksa çocuk terleyerek hastalanabilir” dedi.

“ELLERİNİ SIK SIK YIKASINLAR”

Uzmanlar, enfeksiyon etkenlerinin el yoluyla da bulaştığını hatırlatarak, çocukların el yıkama alışkanlığı kazanmaları gerektiğini ifade ederek, “Anne babalar, çocuklarına el yıkamanın önemini sevgiyle anlatmalı. Çocuklar hem evde hem de okulda ellerini sık sık yıkamalı. El yıkarken de yeterli su ve sabun kullanmalı. Bu şekilde enfeksiyonlardan korunmaları mümkün olur” dedi.