Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, ani hava değişikliklerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığını söyledi.

KAYNAK: AA
Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, AA muhabirine son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında artış gözlemlendiğini ifade etti.

Bulaşın arttığını belirten Ekuklu, "Çok ani hava değişimleri yaşıyoruz. Hava durumundaki değişiklik başta virüsler olmak üzere mikroorganizmaların, yani mikropların insanlara bulaşmasını kolaylaştırıyor." dedi.

Ekuklu, Kovid-19 tedbirlerine bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarının son 2 yılda daha az görüldüğünü anımsattı.

"ŞİKAYETLER ARTTI"

Son dönemde halsizlik, öksürük ve burun akıntısı gibi şikayetlerin arttığını anlatan Ekuklu, şunları kaydetti:

"Kovid-19'dan korunmak için maske, mesafe ve hijyene oldukça dikkat ediyorduk, bu hastalıktan korunurken gribal enfeksiyonlardan da korunmuştuk. Bu yıl artık Kovid-19 tedbirleri kalktı. Havalardaki ani değişiklik, sıcaklıkların azalması nedeniyle kapalı alanlarda vakit geçirme süresinin artmasıyla doğal olarak enfeksiyonlarda artış yaşıyoruz.

Havaların daha da soğuması virüs ve bakterilerin insanlara bulaşmasını kolaylaştıracak, bu sürecin mart ayına kadar devam etmesini öngörüyoruz. Tabii en büyük risk çocuklar. Okullarda kapalı alanda kalabalık halde bir arada bulunuyorlar. Birinin hasta olmasıyla birlikte öksürmesi ve hapşırmasıyla hastalık diğer arkadaşlarına da bulaşıyor. Onlar da okuldan alıp ailelerine getiriyorlar."

Prof. Dr. Ekuklu, herkesin bireysel sorumluluk üstlenerek tedbir alması ve bulaşın en aza indirilmesi gerektiğini dile getirdi. Kış aylarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması önerisinde bulunan Ekuklu, şunları söyledi:

"Virüsler bazı ortamlarda yaşayabiliyor. Masaların, sandalyelerin normal deterjanla temizlenmesi gerekiyor. Havlu ve benzeri ortak kullanım eşyalarını ortak kullanmamamız gerekiyor. Evlerin ve kapalı ortamlarda çalışıyorsak buraların belirli periyotlarda havalandırılması gerekiyor. Hasta olan kişilerin kendilerini izole etmesi gerekiyor. Maske takılması, el hijyeni ve mesafe gibi Kovid-19'da önerdiğimiz tedbirleri bugün de öneriyoruz.

Bu önlemlerin yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. C vitamini tüketimine dikkat etmeliyiz. Günde 1,5-2 litre sıvı tüketmeliyiz. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Sağlıklı ve dengeli beslenip önlemlere de dikkat edersek bu mevsimi atlatmış olacağız."

Ekuklu, özellikle risk grubundakilerin grip aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının risk grupları için aşıları ücretsiz tanımladığını ifade eden Ekuklu, "Grip aşılarının içerisinde bir önceki yıl dünya genelinde salgın yapmış virüsler seçiliyor ve yeni bir aşı geliştiriliyor. Grip aşısı yapıldığı halde gribe yakalanabiliriz ama risk gruplarında, çocuklarda ve yaşlılarda hastalığın ağır geçmemesi, hastaneye yatışları ve ölümden koruması bakımından grip aşısı çok önemli. Bu Kovid-19 aşısından farklı, söz konusu olan mevsimsel grip için geliştirilen aşı." diye konuştu.

AA

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Asi Nehri kayboldu. Suriye’den gelip yeniden istila ettiler. Canlıları yok ediyor, Milli geliri düşürüyor Gündem
Asi Nehri kayboldu. Suriye’den gelip yeniden istila ettiler. Canlıları yok ediyor, Milli geliri düşürüyor
Elinde av tüfeğiyle yolu kapattı hakaretler savurdu Gündem
Elinde av tüfeğiyle yolu kapattı hakaretler savurdu
Messi ve Luis Suarez tekrardan buluşuyor. İspanyol basınından flaş iddia Spor
Messi ve Luis Suarez tekrardan buluşuyor. İspanyol basınından flaş iddia
Valilik depremzedeleri yaka paça dışarı attı. Konteyner kentin elektrik ve suyunu kesip depremzedelere ‘çıkın’ dediler Gündem
Valilik depremzedeleri yaka paça dışarı attı. Konteyner kentin elektrik ve suyunu kesip depremzedelere ‘çıkın’ dediler
Konya’da hafif ticari araç 3 yaşındaki çocuğa çarptı Gündem
Konya’da hafif ticari araç 3 yaşındaki çocuğa çarptı
Bankada 1 doları bile olanları yakından ilgilendiriyor... Her döviz hesabı için bu para kesilecek! Ekonomi
Bankada 1 doları bile olanları yakından ilgilendiriyor... Her döviz hesabı için bu para kesilecek!
Anadolu Panelleri'nin nabzı Denizli'de attı Gündem
Anadolu Panelleri'nin nabzı Denizli'de attı