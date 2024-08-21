Okulların açılmasına günler kala KYK'da kayıtlar bir anda durduruldu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası KYK binalarının depreme dayanıklılıklarının incelenmesi uyarılarına kulak asmayan bakanlığın, okulların açılmasına az bir süre kala deprem incelemesi yapması öğrencileri mağdur etti.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da duruma "Riskli yapılarla ilgili adım atılmalı ve öğrencileri mağdur etmeyecek yurt inşaatları başlatılmalı" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremleri sonrası Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı. Depremler sonrası uzmanlar sık sık eski ve hasarlı binaların incelenmesi konusunda uyarılarda bulundu ama uyarılar yerlerine ulaşmadı. Durum, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtları için de geçerli. Birçok KYK yurdu eski ve bakımsız, birçoğunun da depreme dayanıklı olmadığı gözle bile görülür durumda.

Isparta'nın Yalvaç, Eğirdir, Sütçüler ve Atabey ilçelerinde KYK yurtlarının kayıt işlemlerinin durdurulduğu açıklandı. Bu ilçelerde bulunan KYK yurtlarının depreme dayanıklılığıyla ilgili incelemeler tamamlanana kadar, bu yurtlara yeni öğrenci kaydı yapılmayacak.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN CANI İKTİDARIN UMURUNDA DEĞİL"

Bu duruma tepki gösteren CHP Isparta Milletvekili ve PM Üyesi Hikmet Yalım Halıcı şu ifadeleri kullandı:

Bundan tam bir yıl önce 22 Ağustos 2023 tarihinde dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Isparta’da deprem riski bulunan okul ve yurtları sormuştum. Yanıt vermedi. Yeni Bakan Murat Kurum’a da aynı soruları sordum o da hala yanıt vermedi. Bundan sekiz ay önce 6 Aralık 2023 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yurtların güvenliği ve nasıl denetlendiklerini sorduğum önergeye de yanıt alamadım. Ispartalının ve öğrencilerimizin canı bu iktidarın umurunda değil.

"ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETMEYECEK YURT İNŞAATLARI BAŞLATILMALI"

Edinilen bilgilere göre bu ilçelerdeki KYK yurdu çıkan öğrenciler misafir öğrenci olarak kayıtları yapılacakmış. Yurtlar zaten yetersiz. 7-8 kişilik hapishane gibi odalar var. Ayrıca diğer yurtların da güvenli olup olmadığı belli değil. Deprem olup insanlar ölünce mi denetim ve yurt yapacaksınız? Biran önce tüm okul ve yurtların denetimleri sağlıklı şekilde yapılmalı. Riskli yapılarla ilgili adım atılmalı ve öğrencileri mağdur etmeyecek yurt inşaatları başlatılmalıdır.