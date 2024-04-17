OKX X Layer açık ana ağı ile 50 milyon kullanıcısını zincire dahil edecek

OKX’in yenilikçi L2 ağı, halihazırda The Graph, Curve, LayerZero, QuickSwap, Galxe, Timeswap’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey Web3 ve DeFi uygulaması tarafından kullanılıyor.

Dünyanın önde gelen kripto para borsası ve Web3 teknolojisi şirket OKX, AggLayer üzerinden birden fazla zincirde ortak durum ve likiditeye olanak tanımak amacıyla Polygon CDK ile geliştirdiği, yenilikçi ve güvenli Ethereum tabanlı Sıfır Bilgi (ZK) 2. Katman (L2) ağı X Layer’ın herkese açık ana ağını bugün hizmete açtı.

X Layer, ileri teknolojiden yararlanarak milyonlarca kullanıcının zincir üstü uygulamalarla etkileşimini daha ucuz ve daha hızlı hale getiriyor. Ağ, Sıfır Bilgi ispatlarını kullanarak işlemleri güvenli ve ölçeklenebilir hale getirirken aynı zamanda maliyetleri de düşürüyor. Aynı zamanda Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu da olan X Layer, böylelikle Ethereum tabanlı merkeziyetsiz uygulamaların (dApp'ler) çok fazla geliştirme gerektirmeden sorunsuz bir şekilde dağıtılabilmesini sağlıyor.

“X LAYER BİR NEVİ WEB3 DÜNYASININ KARAYOLU ALTYAPISI DİYEBİLİRİZ”

OKX Pazarlama Direktörü Haider Rafique konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "X Layer, milyonlarca insanı zincire dahil etmeye yardımcı olacak uygulamalar üreten geliştiricilere hitap eden bir ağ. X Layer, diğer 2. katman zincirleri için bir nevi Web3 dünyasının karayolu altyapısı diyebiliriz. Bu altyapıda dApp'ler pazar yerlerini, kendi kendini barındıran cüzdanlar da sizi o pazar yerlerine götüren araçları temsil ediyor. Bu vizyon doğrultusunda, mümkün olduğunca kusursuz ve birlikte çalışmaya uygun bir ekosistem inşa ediyoruz. Diğer Ethereum tabanlı ağlarla bağlantılı güçlü topluluğumuz sayesinde X Layer'ın sınırsız bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz."

Polygon İcra Kurulu Başkanı Marc Boiron ise iki şirket arasındaki işbirliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “X Layer, sektörün tam anlamıyla birleşik bir Web3 oluşturma arzusu yönünde atılmış muazzam bir adım. X Layer’ın AggLayer ile bağlantısı, AggLayer üzerinde farklı zincirlere bölünmüş durumdaki likiditeyi ve kullanıcıları birleştirerek bir arada büyümelerinin önünü açıyor. OKX'in 50 milyondan fazla kullanıcısı, X Layer'a ve AggLayer'a bağlı diğer tüm zincirlere kolayca katılma imkanına sahip. Şirketin yetenekli geliştirici kadrosunun şimdiden X Layer üzerinde geliştirmeler yapmaya başlamış olması da ağın potansiyelini kanıtlar nitelikte. Sektöre yönelik ortak hedeflerimiz doğrultusunda OKX ile işbirliğimizin devamını heyecanla bekliyoruz."

Ana ağının beta sürümü Kasım 2023'te kullanıma sunulan X Layer, o tarihten bu yana oldukça hızlı bir büyüme yakaladı. Test ağının hizmete açılmasını takip eden ilk bir hafta içinde ağ üzerinde 50’den fazla Web3 dApp kuruldu. The Graph, Curve, LayerZero, QuickSwap, Galxe, Timeswap ve daha birçok önemli uygulamanın da X Layer'da kurulum süreci devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar artık X Layer ağından yararlanarak OKX’te varlık transfer ederken, kripto para yatırıp çekip ve yanı sıra akıllı sözleşmeler için swap, stake ve etkileşim imkanı sunan 170'in üzerinde dApp'e erişebiliyor. X Layer’ın resmi olarak halka açılmasıyla birlikte dApp sayısının katlanarak artması bekleniyor.

X LAYER AĞINDA GAS ÜCRETLERİ İÇİN OKB KULLANILACAK

OKX bugün (hem spot hem de türev ürünlerdeki) günlük işlem hacmi ve gözetimi altındaki değeri 22 milyar Amerikan Doları aşan kripto varlığı ile dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Öte yandan, DEX ve NFT pazar yerleri için 90’dan fazla blok zinciri ve toplayıcıya erişim imkanı sunan OKX Cüzdan da Web3 dünyasına açılan en gelişmiş ağ kapılarından biri konumundadır. OKX’in dünya çapındaki kullanıcı sayısının 50 milyonun üzerinde olması, borsayı son derece çok yönlü bir topluluğu bünyesinde barındıran küresel bir merkez haline getirmesinin yanı sıra, X Layer ağının da yüksek miktarda likiditeye sahip ciddi bir potansiyel kullanıcı tabanıyla hizmete girmesini sağlıyor. X Layer ağında gas ücretleri için ise OKX'in platform tokeni OKB kullanılacak.

Polygon CDK tarafından desteklenen X Layer, blok zinciri geliştiricileri için özel olarak tasarlanmış, ZK tabanlı son teknoloji bir yazılım araç setine de sahip. Bu yenilikçi araç seti, geliştiricilerin Ethereum için kolayca yeni L2 zincirleri oluşturmalarına olanak tanıyor. OKX geliştiricileri, işin teknik tarafında da Polygon CDK'ya katkıda bulunarak X Layer ağının ardındaki temel teknolojilerin yenilenip gelişmeye devam etmesini sağlayacak. Ek olarak, AggLayer aracılığıyla Polygon CDK tarafından desteklenen başka zincirler de X Layer ağına katılacak. AggLayer bağlantısı, X Layer ile bu diğer zincirler arasında kesintisiz likidite geçişine olanak tanıyarak X Layer topluluğunu büyütmekte ve likiditeye erişimi artırıyor.