Üç ülkeyi girmediği savaş vuracak

Economist Intelligence Unit'in raporuna göre, olası Çin-Tayvan savaşının en çok etkileyeceği 3 ülke açıklandı.

Üç ülkeyi girmediği savaş vuracak

Editör: İsa Karaarslan

Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan bir rapora göre, Tayvan ile Çin arasında bir çatışma çıkması durumunda en çok Japonya, Güney Kore ve Filipinler etkilenecek.

EIU, bir çatışmayı ”Çin, Tayvan ve ABD’nin doğrudan askeri katılımını içeren ve Çin’in tırmanışa geçeceği varsayımına dayanan tam bir çatışma senaryosu” olarak tanımladı.

EIU, Tayvan’a doğrudan bir Çin askeri saldırısı riskini her ne kadar olasılık dışı olarak değerlendirse de, böyle bir şey olması durumunda, Tayvan Boğazı’na yakınlıkları ve Çin ile ağır ticari bağları nedeniyle ve daha da önemlisi bu üç ülke ABD’nin anlaşmalı müttefikleri olduğu için savunmasız kalacaklarını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi daha önce Çin’in “barışçıl yeniden birleşme umudu için çabalayacağını” ancak “güç kullanmaktan da asla vazgeçme sözü vermeyeceğini” söylemişti.

Rapor, Japonya, Güney Kore ve Filipinler’in ABD üslerine ev sahipliği yaptığına işaret ediyor ve bu da Çin’in savaşa girmeyi seçmesi durumunda önleyici bir Çin saldırısına karşı savunmasız olduklarını vurguluyor.

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