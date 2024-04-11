Olay adam O.J. Simpson öldü. Amerikalı ünlü futbolcu ve oyuncu 'cinayet davasıyla' bir döneme damga vurmuştu

Eski Amerikan futbolu oyuncusu O.J. Simpson'ın 76 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Eski eşini ve eski eşinin erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasıyla da gündeme gelen Amerikan futbolu oyuncusu ve aktör O. J. Simpson'ın ölümünü ailesi duyurdu. Cinayet davasından beraat eden Simpson'ın kanserden öldüğü açıklandı.

Variety'nin aktardığına göre, Simpson ailesi adına sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamada, "Babamız Orenthal James Simpson, 10 Nisan'da kanserle olan savaşında yenik düşmüştür. (Hayatını kaybettiğinde) etrafında çocukları ve torunları vardı. Geçiş dönemi sürecinde ailesi özel hayatın gizliliği ve inayet dileklerine saygı gösterilmesini rica ediyor - Simpson Ailesi." denildi.

CİNAYETTEN SUÇLU BULUNMADI, TAZMİNAT CEZASINA ÇARPTIRILDI

Simpson, Nicole Brown Simpson ve Ronald Goldman'in ölümünden suçlu bulunmasa da bu ceza davasından üç yıl sonra Simpson ve Goldman ailesinin açtığı hukuk davasında Goldman'in ölümüyle bağlantılı olarak hukuka aykırı fiil ya da ihmal sonucu ölüm ve darp ve Nicole Brown Simpson'ın ölümüyle bağlantılı olarak darp suçundan suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Simpson'ın 33,5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

O. J. Simpson, Amerikan futbolundan emekli olduktan sonra üç 'Naked Gun' filminde ve 'Back to the Beach' komedi filminde rol almıştı.