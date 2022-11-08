Kassandra nasıl bildiğini açıkladı. Kassandra ''Patlama olacak'' dedi aynı gün oldu

Ünlülerin astroloğu Kassandra dün kaleme aldığı yazısında "Yangın ve patlamalara dikkat edin" diyerek uyarılarda bulunmuştu. Yazısının yayınlanmasından kısa süre sonra Ağrı'dan kahredici haber geldi.

Freni patlayan yolcu otobüsü karşı şeritten gelen 2 kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 araç da cayır cayır yandı. Korkunç kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Bu kazayı önceden nasıl bildiği şeklinde çok telefon aldığını söyleyen Kassandra "Bugün ay tutulması Türkiye'de saat 14.01'de gerçekleşecek. Dün saat 24.00'da neler yaşanacağını görmek için istihareye yattım. Bir süre sonra gördüğüm kabuslar beni sıkıştırdı. Kan ter içinde yatağımdan kalkıp, masanın üstünde duran suyumu bir dikişte bilirdim. Yatağıma oturdum ve gördüklerimi unutmamak için not defterime yazdım. Kazayı ayrıntılarıyla gördüm. Onun için elim titreyerek yazmaya çabalıyorum cümlesini dünkü yazımda kullandım. Keşke yanılsaydım da bu kaza yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edecek kelime bulamıyorum" dedi.

Ay tutulmasının insanları olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Kassandra "Kimseyle tartışmaya bile girmeyin. Bırakın kim ne diyorsa desin sakın aldırış etmeyin. Eşinizle hatta çocuklarınızla bile münakaşa etmeyin. Telafisi mümkün olamayacak durumlara neden olabilirsiniz. Evinizden çıkarken, enerji kaynaklarınızı (Doğalgaz, elektrik vb.) kontrol edin. Kazaların önüne geçmeye çalışın. Bir kaç dakikalık kontrol kabus gibi gün geçirmenizin önüne geçecektir. Bugün ay tutulması bitti diye sakın sevinmeyin. Bunun etkisi günlerce sürecektir. Yıldıznameye de baktım. Yaşanacakları yine gördüm. Ne olur dikkatli olun. Tüm tedbirlerinizi alın" diye konuştu.

Türkiye'de şimdilik yıkıcı deprem olmayacağını belirten Kassandra "Ama panik yaşatacak deprem yaşanacak. Yurt dışından ise şiddetli depremler olacak" dedi.

Eski bir arkadaşınızla bir ortama girme olasılığınızın çok güçlü olduğunu da belirten Kassandra "Bu muhabbet eşinizle ya da kız arkadaşınızla aranızın açılmasına neden olabilir. Çünkü olumsuz enerji insanları etkisini altına alacak. Maddi olarak rahatlamayı hedefleyenlerin hedefi ne yazık ki kursaklarında kalabilir. Verdiği borç parayı geri alamayacak insan sayısını çok yüksek. Sonuç ne olursa olsun kimseyle bu dönemde tartışma ortamına girmeyin" dedi.

İnsanların alım gücünün her geçen gün daha da düşeceğine belirten Kassandra "Yine ekmek kuyrukları gördüm. Ama bu yer fırın değil büfe gibi yerlerdi. Arkadaşlarıma sorduğunda buraların ekmek satılan İBB'ye ait satış noktaları olduğu öğrendim. Bu da bana fırınların ekmeğe zam yapınca daha ucuza satılan İBB ekmeğine büyük talep olacağını gösterdi. Marketlere giden insanların ihtiyacı olmamasına rağmen indirimli ürünleri almaya devam edecek. Yarın bu fiyata almam imkansız düşüncesi bunda etken oluyor. Yılbaşında A'dan Z'ye her şeye zam yapılacak. Bu zamlar maaşlara yapılan zamları silip süpürecek. Geçim sıkıntısı yaşan insanlar yakınlarıyla aynı evi paylaşacak" diye konuştu.